Москва, , 14:49 — REGNUM Словакия настроена продолжать и укреплять «позитивные отношения», которые сложились за последние годы с России. Об этом в ходе сегодняшней встречи, 26 февраля, в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

«Сегодняшний визит — чёткий сигнал о том, что Словакия будет продолжать наши конструктивные, перспективные и хорошо развивающиеся отношения, — отметил словацкий премьер. — Наше экономическое сотрудничество становится более позитивным, и я был бы очень рад, если мы сможем его продолжать».

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин приветствовал настрой правительства Словакии на дальнейшее укрепление взаимосвязей двух стран вопреки непростой политической конъюнктуре в Европе.

«Для нас очень важно, что, несмотря на активный предвыборный период в Словакии, вы нашли возможность приехать к нам в Москву и обсудить актуальные вопросы российско-словацкого сотрудничества», — отметил Мишустин.

Председатель российского правительства подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась первая встреча Петером Пеллегрини, возглавившего правительство Словакии в марте 2018 года, с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили актуальные вопросы развития отношений двух стран в различных областях, включая международную повестку дня.

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