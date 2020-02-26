Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Заседание Комитета министров иностранных дел стран — членов Совета Европы в мае текущего года вместо Тбилиси пройдет в Страсбурге, заявил на специальном брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его информации, соответствующее решение было принято сегодня, на встрече заместителей министров в Страсбурге.

Залкалиани пояснил, что Грузия, которая с ноября прошлого года является председателем Комитета министров Совета Европы, по уставу этой организации была обязана провести такое заседание у себя. Но участие в этой встрече российской делегации, которую должен был возглавлять глава МИД Сергей Лавров, вступало в противоречие с грузинским законодательством.

По оценке грузинских властей, «Лавров неоднократно нарушал закон Грузии «Об оккупированных территориях», посещая Абхазию и Южную Осетию без ведома официального Тбилиси».

«Мы были обязаны обеспечить участие всех членов в этой встрече, поэтому находились в режиме консультаций, рассматривали все возможные сценарии. Были и определенные прецеденты. Хочу сказать, что мы использовали все ресурсы. Вчера в Женеве я встретился с генсеком Совета Европы и обсудил эту тему. Они проявили полное понимание происходящего и отреагировали на нашу просьбу проведения встречи министров в Страсбурге», — сообщил Давид Залкалиани.

Отметим, что информации о возможном визите в Тбилиси Сергея Лаврова вызвали большой ажиотаж в рядах грузинской оппозиции и ассоциируемых с ней СМИ. Лидеры оппозиции, соратники экс-президента Саакашвили грозились «достойно встретить» российского министра прямо в аэропорту и устроить ему нечто посильнее «ночи Гаврилова». Разного рода информациями и комментариями пестрели все эти дни и грузинские СМИ, основная масса которых придерживается «прозападной» ориентации.