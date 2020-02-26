Москва, , 14:41 — REGNUM Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев 26 февраля на расширенной коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что укрепление дисциплины законности среди личного состава находится на первом месте. Силы подразделений собственной безопасности выявляют подавляющее большинство правонарушений.

Колокольцев назвал одной из самых острых кадровых проблем некомплект аттестованных сотрудников. Наиболее сложная ситуация наблюдается с кадрами в патрульно-постовой службе, уголовном розыске и подразделениях по контролю за оборотом наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, призвал к предельно жёсткой реакции на эпизоды произвола и фальсификаций в ведомстве.

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