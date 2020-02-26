Бишкек, , 14:36 — REGNUM «Казахстан строил национальную идентичность, в том числе, на своем понимании евразийства как удобной концепции транспортного хаба — где в центре находится именно сам Казахстан», — заявил политолог Денис Бердаков, выступая в Киргизии на конференции «Обновленная Евразийская идентичность: проект или диалог на равных».

По его словам, Казахстан, пользуясь своим географическим положением, зарабатывает на транзите товаров между Россией и Ближним Востоком, Европой и Китаем.

Говоря о Киргизии, эксперт выразил мнение, что «ее евразийскость заключается сразу в нескольких ключевых аспектах».

«Во-первых, нужно прописать в учебниках истории Киргизии понимание двух фактов: кто мы и откуда пришли. Почему мы живем в этой части континента? Как сформированы наши социальные институты, исходя из среды обитания, взаимодействия с народами, государствами, религиями и культурами, коих было десятки за века киргизской истории?», — сказал он.

Бердаков назвал национальным богатством Киргизии, сформированном евразийской средой обитания — гибкость и высокую приспосабливаемость киргизской нации.

«Во-вторых — и я с прискорбием об этом говорю — в Киргизии почти полностью отсутствуют аналитические центры, изучающие процессы, происходящие в соседних странах: Казахстане, России, Китае и Узбекистане. А это ключевые знания, так как именно с этими странами у республики наиболее активно развивается торговля, миллион наших граждан живут, учатся и работают там. Эти страны дают нам кредиты и гранты. Наше производство мы ориентируем на рынки сбыта этих стран», — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что Киргизии нужно свое евразийство — как концепция и метод восприятия собственной экономической жизни, социальной жизни общества и планирования хозяйственных процессов.

«Для нас проект любого евразийства — в российским, турецком, американском и китайском его преломлении — всегда будет не полон, так как у нас свое специфическое положение. Мы с одной стороны опорный пункт, с вершины которого можно наблюдать за всеми процессами в регионе, а с другой — тупик тюркской, советской, местами даже либерально-западной цивилизации. Нам не выгодно быть частью чужих проектов, а с другой стороны строить национальный проект, опираясь лишь на местечковость — это слишком узко. Евразия — это наше пространство возможностей», — подытожил эксперт.