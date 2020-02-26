Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Новым уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге стала вице-губернатор города по социальной политике Анна Митянина. Во втором туре выборов, которые проходили в законодательном собрании 26 февраля, вице-губернатор боролась с 29-летней сотрудницей аппарата закса Юлией Шик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Митянина Gov.spb.ru

В первом туре за Юлию Шик отдали голоса 33 депутата, и она обошла Митянину, которой отдали предпочтение 28 парламентариев. В своем выступлении Шик признала, что у нее нет юридического образования или необходимого опыта работы.

Во втором туре, при тайном голосовании, ситуация переменилась в пользу опытной чиновницы Смольного.

Юлия Шик получила только 11 голосов своих сторонников. Анна Митянина победила на выборах, заработав 26 голосов. Таким образом, на ближайшие пять лет она станет детским омбудсменом Петербурга.

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