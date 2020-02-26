Киев, , 14:39 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об «определенной маргинализации проблемы Крыма», которая в настоящий момент «несколько отошла на второй план в мировой политике».

Об этом глава украинской дипломатии заявил сегодня, 26 февраля, на форуме в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, добавил Пристайко, необходимо привлечь внимание Украины и всего международного сообщества к данной ситуации.

Он заявил, что подход «сначала Донбасс — потом Крым» не является разумным, и даже более того — является «глубоко ошибочным».

«Крым должен звучать на всех международных площадках в переговорах с Россией на всех форумах по вопросам безопасности. Более того, качественные сдвиги могли бы стать возможными в случае учреждения отдельного Крымского форума. И пусть сначала без России — мы потом заставим сесть ее за стол переговоров», — отметил Пристайко.

Как именно Россию будут «заставлять», украинский министр уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский подписал указ об учреждении «Дня сопротивления оккупации Крыма». По его словам, возвращение полуострова является частью национальной идеи Украины и более того — не только целью и мечтой страны, но и залогом безопасности на всей планете.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучшую реакцию на решение Зеленского могут дать сами крымчане, «которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией». По его словам, Кремль категорически не согласен с такой формулировкой Киева.