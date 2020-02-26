Анкара, , 14:29 — REGNUM Анкара не намерена выводить свои войска из сирийского Идлиба. Об этом в ходе сегодняшнего выступления, 26 февраля, перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.

«Если силы режима не отойдут, мы освободим эту территорию», — пригрозил Эрдоган.

При этом президент Турции подчеркнул, что Анкара предпринимает в Сирии все меры для предотвращения гуманитарного кризиса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий лидер заявил, что не намерен следовать призыву турецкой оппозиции и приступать к переговорам с сирийским президентом Башаром Асадом. Восстановить прямой диалог турецкого и сирийского руководства предложил глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган заявил, что ранее уже говорил с президентом Сирии, однако тот оказался человеком «без совести».

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