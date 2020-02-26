Москва, , 14:23 — REGNUM Учреждение президентом Украины Владимиром Зеленским дня сопротивления оккупации Крыма — акция популизма на фоне недавнего падения рейтингов партии «Слуга Народа». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, вероятнее всего, также на получение похвалы и одобрения со стороны западных кураторов Киева», — отметил парламентарий.

«К реальности только он не имеет никакого отношения», — указал депутат.

Крым никто не оккупировал, полуостров воссоединился с Россией по воле народа на основании итогов референдума, проведенного после госпереворота на Киеве в 2014 году, напомнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подписать указ о «Дне крымского сопротивления российской оккупации».

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