Анкара, , 14:27 — REGNUM Личная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 5 марта. Об этом заявил Эрдоган, передаёт 26 февраля Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Вероятным местом переговоров назван Стамбул. Москва пока не подтвердила эту информацию.

На 5 марта намечен четырёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию лидеров России, Турции, Франции и ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что собирается «в самом худшем случае» встретиться с Путиным 5 марта. В Кремле 25 февраля заявили, что решения о такой встрече пока нет.

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