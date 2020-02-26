Киев, , 14:20 — REGNUM В законе о декоммунизации на Украине есть разночтения, которые используются определенными силами для раскачивания ситуации, заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, комментируя решение о возвращении одному из проспектов города имени маршала Жукова.

ИА REGNUM напоминает, что это решение на сессии сегодня, 26 февраля, поддержали 52 депутата горсовета Харькова.

«Согласно военной экспертизе, Георгий Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины в ходе Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом. Также он принимал непосредственное участие в планировании и проведении стратегических наступательных операций на Курской дуге, в битве за Днепр, Днепровско-Карпатской операции, в результате которых завершилось освобождение всей территории Украины», — заявил в своем комментарии Кернес.

Соответственно, добавил мэр Харькова, у городской власти в этом случае есть право принимать решения, которые находятся в нашей компетенции.

«Мы выбрали последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно — в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», — отметил городской глава.

ИА REGNUM напоминает, что проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в рамках декоммунизации при президенте Порошенко. Летом 2019 г. горсоветвернул проспектустарое название, после чего начались судебные процессы по этому делу.

Ранее на тот момент глава Института нацпамяти. а сейчас депутат Верховной рады Владимир Вятрович грозил мэру Харькова тюремным заключением из-за этого переименования.