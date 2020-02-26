Москва, , 14:18 — REGNUM Действия РФ на территории Крыма абсолютно законны и не относятся к национальной безопасности США, но отменить санкции в момент предвыборной гонки американским политикам категорически не выгодно. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против РФ из-за «ситуации на Украине». Теперь ограничения против РФ будут действовать до 6 марта 2021 года.

«Господин Трамп, продливший своим решением санкции против России из-за «ситуации в Крыму», не может сейчас поступить никак иначе. В случае, если бы он отменил санкции против России, на которых постоянно настаивают зараженные русофобией конгрессмены и сенаторы, он подписал бы себе приговор», — уверен Железняк.

По его словам, в ходе предвыборной гонки Трампу необходимо показать «силу и мощь» США, которую он обещал обеспечить. Любые изменения во внешней политике, особенно смягчение политики РФ и США, позволят оппонентам действующей власти обвинить Трампа в связях с Москвой.

«До тех пор, пока в США не закончится предвыборная лихорадка, мы будем постоянно наблюдать как американские элиты, рвущиеся к власти, будут эксплуатировать тему «рашагейт». Это самая удобная для отвлечения внимания внутренней аудитории тема», — считает Железняк.

По его словам, политика поиска внешнего врага сегодня удобна для американских властей.

«Американским деятелям гораздо проще придумать внешнего врага в лице России, Китая, Ирана, КНДР и еще кого-нибудь и демонстрировать свою непримиримую борьбу с ним, чем решать проблемы во внутренней политике», — уверен Железняк.

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