Москва, , 14:17 — REGNUM Обеспечение безопасности мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, требует самого серьёзного внимания и является задачей спецслужб и правоохранительных органов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 26 февраля на коллегии МВД.

Он напомнил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы масштабные массовые мероприятия. Безопасность граждан должна быть обеспечена.

«Это задача для всех наших специальных служб и правоохранительных органов», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент сделал аналогичное заявление на заседании коллегии ФСБ России.

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