Москва, , 14:13 — REGNUM Российская сторона не получала никакой информации о планах провести встречу глав МИД «нормандской четвёрки» за месяц до саммита в Берлине. Об этом сегодня, 26 февраля, по итогам переговоров с премьер-министром, главой МИД Албании, которая в 2020 году председательствует в ОБСЕ, Эди Рамой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Я не слышал, кроме как от вас, что планируется через месяц встреча министров нормандского формата», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Москва довела до коллег по «нормандскому формату» свою чёткую позицию о том, что новый саммит возможен только после выполнения решений предыдущих встреч.

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«Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда будет выполнено всё то, о чем договорились в Париже […] и когда подготовим проект итогового документа и подпишем его, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договорённости», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны «нормандской четвёрки» планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел за месяц до саммита в «нормандском формате», чтобы обсудить темы, которые будут подниматься на предстоящей встрече.

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