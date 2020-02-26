Куала-Лумпур, , 14:12 — REGNUM Временный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскрыл причину своей отставки, сообщает Antara.

«Позвольте мне сначала извиниться перед всеми жителями Малайзии за политическую ситуацию в стране, которая довольно хаотична и может вызвать волнения», — заявил Махатхир Мохамад в специальной речи, транслированной в прямом эфире по телевидению, радио и в социальных сетях.

«На самом деле я пообещал уйти в отставку, чтобы дать возможность народному совету определить, кто заменит меня. Если меня все еще поддерживают, я вернусь. Если нет, я приму любого, кто будет избран», — заявил Махатхир Мохамад.

«Я не стремлюсь быть любимым многими людьми. Я просто делаю то, что я считаю хорошим для страны», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку 24 февраля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министра Малайзии призвали временно остаться на своем посту