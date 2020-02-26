Киев, , 14:16 — REGNUM Аудитория российских телеканалов на Украине составляет 4,4 млн домохозяйств, заявил министр культуры Украины Владимир Бородянский в кулуарах форума Age of Crimea, сообщило 26 февраля издание «Обозреватель».

Министр рассказал, что по прогнозам экспертов количество домохозяйств, которые будут смотреть телевидение через спутник, сократится до 1,2 млн.

«То есть доступность российских телеканалов уменьшится», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее композитор Владимир Быстряков сравнил идею украинских чиновников изъять из библиотек книги, напечатанные в СССР, с практикой немецких нацистов, сжигавших книги неугодных авторов.

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