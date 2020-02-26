Душанбе, , 14:06 — REGNUM Таджикистанские студенты, эвакуированные ранее из Уханя, сегодня, 26 февраля, покинули карантин, в котором провели 16 дней.

По словам заместителя министра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддина Камолзода, все покинувшие карантин граждане чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания ни у кого обнаружено не было.

Также карантинную зону покинули сопровождавшие эвакуированных сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям, медицинские работники и члены экипажа самолёта, который привёз таджикистанцев из Уханя.

«Также до сих пор в Таджикистан приезжают китайские студенты, которые обучаются в таджикских вузах, и все они размещаются по прибытию в карантинные зоны. До сегодняшнего дня у нас в стране не зафиксировано случаев заболевания», — добавил замминистра.

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