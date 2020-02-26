Тбилиси, , 14:01 — REGNUM В Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии сегодня поступили 12 новых пациентов, которых подозревают на заболевание коронавирусом. Всего в боксированном отделении центра в настоящее время находится 13 пациентов, один из которых был госпитализирован днем ранее.

Анализы для тестирования на коронавирус отправлены в лабораторию имени Лугара, открытую в Грузии при Национальном центре по контролю заболеваний при финансировании США. Ранее в этот же центр поступили материалы от других подозревавшихся на заражение коронавирусом пациентов, но пока ни одного случая заболевания этим вирусом в Грузии официально не подтверждается.

Что касается новых пациентов, они прибыли в Тбилиси из стран, где фиксируется распространение коронавируса, и при контроле в аэропорту у них была выявлена повышенная температура.

Трое прибывших — граждане Ирана, один гражданин Китая, а остальные пациенты — граждане Грузии, вернувшиеся в страну из Италии, где также сложилась неблагоприятная ситуация.

Ответов от лаборатории имени Лугара в центре инфекционных патологий ожидают во второй половине дня.