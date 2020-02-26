Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Грузия сможет провести встречу представителей Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ) и вместе с этим проявить уважение к своим законам. Такое заявление 26 февраля сделал в беседе с журналистами представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Все будет проведено так, что мы проявим соответствующее уважение и к нашему законодательству, и выполним международные обязательства», — заверил Абашидзе своих собеседников.

При этом, он не сообщил, как именно будет организована встреча членов КМСЕ, поскольку окончательное решение еще не принято. Абашидзе попросил потерпеть до вечера сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что Грузия была выбрана председательствовать в Совете Европы, ей необходимо организовать встречу членов КМСЕ в мае. Среди гостей на него должна прибыть и российская делегация, что вызывает ажиотаж среди оппозиционных партий. Их представители заявили, что не потерпят присутствия в Грузии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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