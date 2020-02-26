Киев, , 13:52 — REGNUM В преддверии проведения саммита в «нормандском формате» страны «нормандской четвёрки» планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины. Об этом сегодня, 26 февраля, журналистам сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства уточнил, что встреча глав МИД может состояться через месяц. На ней будут обсуждать темы, которые будут подниматься во время «нормандского саммита» в Берлине.

«Мы планируем провести встречу министров иностранных дел этих четырех стран. Для подготовки встречи в «нормандском формате», — сообщил Пристайко. — Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ заявили, что условием для проведения нового саммита является выполнение Украиной договорённостей, достигнутых во время предыдущего саммита «нормандской четвёрки» в Париже. В середине февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность проведения саммита в «нормандском формате» обсуждается, однако никаких конкретных дат пока нет. Добавим, что ранее эту встречу планировали провести в апреле 2020 года.

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