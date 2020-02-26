Амстердам, , 13:49 — REGNUM Посол Индонезии в Нидерландах надеется, что нидерландские бизнесмены, которые будут сопровождать короля Нидерландов в Индонезию, воспользуются возможностями, предлагаемыми для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.

Посол выразил надежду, что предприниматели из Нидердандов могут поддержать несколько приоритетных программ правительства Индонезии, в частности развитие человеческих ресурсов и инфраструктуры.

Ожидается, что государственный визит короля Нидерландов в Индонезию состоится 9−13 марта 2020 года. Деловые встречи планируется провести в Джакарте и в Сурабая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что его страна не поддерживает запрет на использование пальмового масла.

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