Варшава, , 13:47 — REGNUM Пресс-секретарь предвыборного штаба президента Анджея Дуды Адам Белян и вице-спикер Сената Станислав Карчевски из правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), на пресс-конференции в Варшаве представили доказательства того, что кандидат в президенты Польши от либеральной оппозиции Малгожата Кидава-Блоньска, выступающая сейчас за увеличение ассигнований на борьбу с раком, ранее пять раз голосовала в парламенте против выделения средств на такие цели.

«Кандидат в президенты от оппозиционной «Гражданской коалиции» Малгожата Кидава-Блоньска призывает выделять больше денег на онкологию в Польше, а сама, по крайней мере, пять раз проголосовала против увеличения выделения средств на эти цели, это вершина лицемерия», — приводит слова сторонников действующего президента «Польское радио».

В ходе своей предвыборной кампании Малгожата Кидава-Блоньска резко критикует решение государства о выделении субсидий в размере 2 млн злотых (около полумиллиона долларов) на поддержание государственных СМИ. По её словам, более разумно было бы выделить эти средства на борьбу с раковыми заболеваниями.

В то же время, будучи заместителем спикера и спикером Сейма (нижней палаты парламента) она несколько раз голосовала против выделения средств на борьбу с онкологическими заболеваниями, в частности, при голосованиях о выделении средств на строительство центра онкологии в Люблине, и финансирование работы аналогичного центра в Радоме.

«Я хотел бы закончить послание для вас, госпожа Кидава-Блоньска, и руководителя вашей избирательной кампании Бартоша Арлуковича, который был одним из дольше всего действовавших министров здравоохранения в истории Польши: мы будем обличать вашу ложь, мы не позволим, чтобы вы обманули поляков», — Заявил Адам Белян.