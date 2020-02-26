Пенза, 26 февраля 2020, 13:42 — REGNUM В правительстве Пензенской области состоялось очередное назначение. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.
«С сегодняшнего дня к работе зампреда правительства Пензенской области приступил Денис Бубнов. Он будет курировать экономико-инвестиционный блок», — пишет представитель главы области.
Ранее Бубнов занимал пост главы Кадастровой палаты Пензенской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля глава Пензенской области Иван Белозерцев назначил на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Ларису Рябихину. Также с 19 февраля Валерий Савинов назначен заместителем председателя правительства региона.
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