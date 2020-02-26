Харьков, Украина, 26 февраля 2020, 13:44 — REGNUM Городской совет Харькова вновь вернул проспекту города имя маршала Жукова, сообщил 26 февраля ресурс MediaPort.
Решение поддержали 52 депутата.
Против возвращения исторического имени проспекту выступили несколько националистически настроенных депутатов совета, а также представитель одной из экстремистских организаций города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось признать памятником бюст советского маршала Георгия Жукова. Памятник не вошёл в соответствующий реестр, а значит должен быть демонтирован.
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