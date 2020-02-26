Харьков, Украина, , 13:44 — REGNUM Городской совет Харькова вновь вернул проспекту города имя маршала Жукова, сообщил 26 февраля ресурс MediaPort.

Решение поддержали 52 депутата.

«Прошу поддержать данное решение… 9 мая — 75-я годовщина с момента подписания капитуляции нацистской Германией и поэтому я думаю, что это решение будет достаточно подходящим к празднованию этих событий», — заявил начальник отдела по топонимики и охране историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.

Против возвращения исторического имени проспекту выступили несколько националистически настроенных депутатов совета, а также представитель одной из экстремистских организаций города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось признать памятником бюст советского маршала Георгия Жукова. Памятник не вошёл в соответствующий реестр, а значит должен быть демонтирован.

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