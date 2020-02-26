Москва, , 13:47 — REGNUM Россия, Турция и Иран продолжают согласование встречи глав государств для переговоров по урегулированию в Сирии, окончательного решения о саммите пока нет. Об этом заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что согласование переговоров Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани происходит по дипломатическим каналам. Дата и место встречи лидеров в астанинском формате пока неизвестны.

Может ли отразиться на планах саммита проникновение в Иран коронавируса нового типа, также пока нельзя сказать. Песков отметил, что это вопрос, повисший в воздухе, и ответа на него пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером «лицом к лицу» 5 марта.

Читайте также: Песков: прорабатывается «иранский вариант» встречи Путина и Эрдогана