Москва, , 13:37 — REGNUM Закон о продлении периода действия программы материнского капитала Совфед одобрил на пленарном заседании 26 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о законе, который вводит новые правила функционирования программы поддержки семей с детьми — выплаты материнского капитала. Сегодня действующие нормы устанавливают, что программа маткапитала будет действовать до конца 2021 года.

О необходимости продления срока действия программы заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послание Федеральному собранию. Теперь программа будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Закон также распространяет выплату маткапитала на семьи, в которых появился первый ребёнок.

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