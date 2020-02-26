Улан-Батор, , 13:34 — REGNUM В Монголии срок остановки всех пассажирских перевозок будет продлен до 08:00 часов 3 марта, — соответствующее решение принято на заседании Государственной чрезвычайной комиссии.

По итогам заседания решено — все пассажирские перевозки внутри страны, включая железнодорожные и авиаперевозки, будут приостановлены от 27 февраля до 08:00 часов 3 марта. Также в столице Монголии будет ограничено движение общественного транспорта.

По данным пресс службы Правительства, с 27 февраля по 11 марта будут приостановлены все авиарейсы между Южной Корей и Монголией, и с 28 февраля по 1 марта будут приостановлены все авиарейсы между Монголией и Японией.

В связи с усилением мер по профилактике от коронавируса нового типа, с 27 февраля до 30 марта не будут пропускать граждан, прибывающих из Республики Корея в Монголию, через всех пограничных пунктов.

По данным пограничной службы Монголии, после остановки авиарейсов между Монголией и Южной Кореи граждане Монголии, которые работали в Корее, вылетели в Иркутск с целью возвращаться на родину через Кяхтинской таможенный пункт.

Россия выделила поезд для возвращения монгольских граждан, состав прибудет сегодня вечером на станцию Сухэбатор.

По данным чрезвычайной комиссии аймака Сэлэнгэ, все граждане, которые прибыли в Монголию в поездах, будут находиться в карантине в больниец аймака в течение 14 дней.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране во время Цагаан сара (Новый год по лунному календарю) с 23 года до 27 февраля приостановлены все пассажирские перевозки. Вице премьер Монголии отметил, что во время праздника в КНР более 5 млн людей передвигались по всей стране, что стало причиной распространения короновируса нового типа.

Отметим, пока в Монголии не зарегистрировано случай заражения коронавирусом нового типа. В рамках профилактики правительство Монголии решило продлить до 30 марта режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям — закрыты детские сады, школы, вузы и учебные центры по всей стране, запрещено проведение общественных мероприятий.