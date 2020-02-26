Москва, , 13:30 — REGNUM Закон, направленный в том числе на распространение программы материнского капитала на семьи, в которых появился перевенец, Совфед одобрил на пленарном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Закон направлен на исполнение поручений, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Так, теперь выплата средств в рамках материнского капитала распространится не только на семьи с двумя детьми, но и на семьи, в которых появился первый ребёнок. Речь идёт как о родившихся детях, так и об усыновленных.

Сумма выплаты на первого ребёнка составит 466 тыс. 617 рублей. При этом если в семьи появится второй ребёнок, то родители получают доплату в 150 тыс. рублей. Общая сумма выплаты для семей с двумя детьми таким образом составит 616 тыс. 617 рублей.

Такие нормы вступают в силу с 1 января 2020 года. Для семей, в которых первый ребёнок появился до 2020 года, также предусмотрены новые правила выплат. Так, за рождение или усыновление второго ребёнка такие семьи получат маткапитал в размере 616 тыс. 617 рублей.

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