Калуга, 26 февраля 2020, 13:27 — REGNUM Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен председателем комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Решение было принято на заседании Совета Федерации 26 февраля.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Анатолий Артамонов был назначен членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области 14 февраля. Соответствующий документ подписал врио главы Калужской области Владислав Шапша.
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