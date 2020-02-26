Пермь, , 13:17 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году впервые начнут применять сертификаты для обеспечения детей-сирот жильем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным минстроя региона, сертификаты будут выдавать детям-сиротам, достигшим 23 лет и имеющим семью и работу. В 2020 году под такую категорию льготников попадают 96 человек.

Заявки на выдачу сертификатов будет рассматривать спецкомиссия, в состав которой войдут представители краевого минсоцразвития, прокуратуры и детский омбудсмен.

Предполагается, что средняя стоимость одного квадратного метра в Прикамье составит 31 тыс. рублей.

До 1 марта муниципальные образования должны определиться со способом формирования специального жилфонда — приобретение квартир на вторичном рынке или строительство. До 1 мая планируется объявить аукционы на приобретение жилья.

Стоит отметить, в 2019 году 841 человек из категории дети — сироты получил жилье. В 2020 году в регионе жильем должны обеспечить 868 человек. На эти цели выделяется более 1 млрд рублей.