Москва, , 13:14 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинских властей установить «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

«Я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией», — сказал Песков.

По его словам, Кремль категорически не согласен с такой формулировкой Киева. Это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 февраля 2014 года в Симферополе якобы состоялось крупное собрание в поддержку целостности и единства Украины. Поэтом он подписал «указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь», добавил Зеленский.

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