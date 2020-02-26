Бишкек, , 13:14 — REGNUM Генеральная прокуратура завершила изучение уголовного дела по Кой-Ташским событиям 7 — 8 августа 2019 года и передала его в Первомайский районный суд столицы Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства сегодня, 26 февраля.

Обвиняемыми по этому уголовному делу проходят бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, экс-руководитель Аппарата президента Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Жээнбеков, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева, Канат Сагымбаев, Мээрбек Мискенбаев, Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Карыпбек уулу Рыспек, Марат Шаманов, Капарбек уулу Нооруз и Асангельды Какебаев.

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Им предъявлены обвинения по статьям: «Покушение на насильственный захват власти», «Захват заложников», «Массовые беспорядки», «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия», «Хищение или вымогательство огнестрельного оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование деятельности следователя» и «Угроза и насилие в связи с досудебным производством».

Еще пятеро обвиняемых согласились сотрудничать со следствием, а потому уголовное дело, возбужденное в их отношении, выделено в отдельное производство.

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