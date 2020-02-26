Париж, , 13:13 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго обнародовала план по развитию пешеходных зон, которому она хотела бы уделить приоритетное внимание, передает BFM TV.

По словам мэра, автомобили должны адаптироваться к движению пешеходов, а не наоборот.

«Тротуар не является ни местом для скутеров, ни для велосипедов. Общественное пространство также должно быть доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями, слабовидящих или глухих», — отметила Анн Идальго.

Идея заключается в том, чтобы разметки и вывески, которые очень четко ориентированы на автомобилистов, стали ориентированы на движение пешеходов.

Издание отмечает, что план по развитию пешеходных зон включает в себя перепланировку девяти парижских площадей, создание пешеходных районов и борьбу с шумовым загрязнением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани представил свою предвыборную программу.

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