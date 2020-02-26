Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Договоренности по единым кандидатам по мажоритарным округам на парламентских выборах — это «шах», который оппозиция сделает правящей партии «Грузинская мечта». Такое заявление сделал 26 февраля член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

«Это не уступка, а это — если говорить, используя шахматный термин, шах со стороны оппозиции», — сказал журналистам политик.

Он объяснил, что при выставлении оппозицией одного депутата на мажоритарном округе, для победы правящей партии потребуется набрать более 50%. Таким образом, по мнению Капанадзе, условия на выборах будут приближены к тем, как если бы в Грузии действовала пропорциональная выборная модель.

При этом представитель оппозиционной партии рассказал, что еще не по всем мажоритарным округам согласованы кандидаты от оппозиции. Списки еще продолжают уточнять.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция в Грузии утверждает, что действующая смешанная система голосования позволяет «Грузинской мечте» получить дополнительные места в парламенте за счет мажоритарщиков. Выборы в парламент должны пройти в октябре текущего года.

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