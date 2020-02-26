Майкоп, , 13:06 — REGNUM Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в пленарном заседании республиканской Общественной палаты 25 февраля — основным вопросов стало подведение итогов деятельности за 2019 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в пленарном заседании республиканской Общественной палаты Пресс-служба главы Республики Адыгея

В частности, в ходе обсуждения итогов работы, глава республики обратил внимание на основные аспекты в части взаимодействия органов власти и Общественной палаты.

«Один из важных вопросов, который сегодня требует пристального внимания и участия общественности — это обсуждение внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Поэтому наша общая задача, учитывая особенности предстоящего голосования, проводить активную разъяснительную работу с людьми, отражающую суть и цели готовящихся поправок», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также глава Адыгеи обратил внимание на необходимость активизации работы членов Общественной палаты РА в рамках комиссий, советов и рабочих групп при органах исполнительной власти: по словам Кумпилова, в правительстве региона рассчитывают на действенность общественного контроля при реализации нацпроектов и выполнении майских указов президента РФ.

«Мы добиваемся того, чего ждут от нас люди: создаем условия, которые позволят комфортно жить и работать в республике. Участие общественников, самих жителей — одна из главных составляющих такой работы», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также на заседании обсуждался вопрос подготовки фестиваля Майкопской археологической культуры, который проводится в Адыгее по линии Адыгейского отделения Русского географического общества. Глава региона дал поручение профильным ведомствам оказать поддержку в проведении фестиваля. Также глава региона подчеркнул, что рассчитывает на участие и поддержку общественных организаций в подготовке и проведении памятных акций и мероприятий в рамках празднования 75-летия Великой Победы.