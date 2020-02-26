Москва, , 13:15 — REGNUM Изменений в российской политике в отношении Украины не произошло после ухода Петра Порошенко с поста президента этой страны. Об этом заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжает последовательно выступать за реализацию Минских соглашений. Это стремление осталось в силе после прихода к власти нового украинского президента Владимира Зеленского.

Таким образом Песков прокомментировал слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что в отношении Украины и Донбасса «изменился контекст».

Минский комплекс мер остаётся безальтернативным предложением по решению внутриукраинского конфликта. Это константа, которая по Конституции РФ определяется президентом, добавил Песков.

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