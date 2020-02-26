Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Петербургские депутаты приступили к выборам уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом объявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты должны отдать свои голоса в течение пленарного заседания в среду, 26 февраля. Прежние два срока, максимально позволенные по закону, этот пост занимала Светлана Агапитова.

Председатель комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка и законности Александр Кущак перечислил кандидатов. Выдвинутая депутатом «ЕР» Денисом Четырбоком ветеран труда Ирина Аристова, 1951 года рождения, на заседание не явилась.

Выдвинутая фракцией ЛДПР экс-муниципальный депутат Екатерина Лебедева, 1980 года рождения, выступила с самопрезентацией. Она рассказала о своей работе в общественной организации, помогающей детям с редкими заболеваниями. В ответ на вопрос депутата она также сообщила, что женщине логичнее занимать пост омбудсмена, чем мужчине. «Все-таки вы отцы, а мы матери, мы ближе к детям, более сопереживаем», — объяснила Лебедева.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул вице-губернатора Анну Митянину, 1971 года рождения. Она обещала, что сумеет оппонировать городской администрации при необходимости.

«Все те, кто работал со мной эти три года, надеюсь, сумели составить свое мнение о моих личных и деловых качествах, поэтому самопрезентацией я заниматься не стану», — сказала Митянина.

Она добавила, что на посту омбудсмена собирается сосредоточиться на проблемах безопасности детства, включая борьбу с наркозависимостью, сексуальными нарушениями в отношении несовершеннолетних, с ростом детских суицидов, деструктивной информацией. «У меня есть соображения на этот счет и есть планы, как можно избавить наших детей от виртуального обмана», — сказала Митянина.

Она также намерена создавать равные возможности для всех детей в Петербурге и сосредоточиться на качественном медицинском сопровождении детей, особенно находящихся в детских домах и социальных учреждениях. Митянина также обещала защищать подростков, оказавшихся в отделах полиции по итогам протестных акций.

Еще одной кандидаткой стала сотрудница Заксобрания, 1990 года рождения, Юлия Шик, ее выдвинула депутат «ЕР» Елена Киселева. «Добрый вечер», — поприветствовала Юлия Шик парламентариев в 12:35 мск и поблагодарила за то, что ее выдвинули на «такую ответственную государственную должность».

Она также поблагодарила ЗакС за поддержку в борьбе за опеку над детьми в ходе бракоразводного процесса. «Я создала общественную организацию «Право на маму», создала свой блок в интернете, где более 20 тысяч человек следили за моей историей», — поделилась Шик. Она считает необходимым восполнить пробелы в российском законодательстве относительно домашнего насилия и родительского киднэппинга.

Депутат Михаил Амосов поинтересовался, какой жизненный опыт и опыт работы в органах власти поможет Шик исполнять обязанности, учитывая непрофильное образование. «Да, конечно, я полностью осознаю, что у меня не было опыта такого. Но я готова изучать, я готова помогать», — сказала Шик. В качестве опыта она назвала пять лет в декретном отпуске, написание ходатайств, помощь другим пострадавшим мамам. На ее взгляд, подобный опыт иногда важнее, чем годы в университете.

«Юлия Олеговна, вы очень мужественный человек, вы пример для всей России», — поддержал ее спикер Вячеслав Макаров.

Единоросс Александр Кущак объявил, что только к документам от Шик и Аристовой у юридического управления не возникло вопросов. Замечание было сделано по поводу заявки Лебедевой, а также оказалось, что Смольный передал далеко не полный комплект документов на Анну Митянину. Пробелы были восполнены только 31 января. На данный момент документы на всех кандидатов имеются в полном объеме.

По закону до рассмотрения кандидатур в регионах они должны быть согласованы федеральным детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Документы на всех кандидаток были ей направлены спикером Вячеславом Макаровым.

«Уполномоченный при президенте Анна Кузнецова 28 января выразила позицию только по одному кандидату — Митяниной Анне Владимировне. В отношении других кандидатов информации не поступало», — сказал Кущак. Но он уточнил, что отсутствие отзыва федерального омбудсмена на кандидата до момента выборов означает его согласование.

«Учитывая вышеизложенное, все кандидатуры считаются согласованными», — объявил Кущак.

По рейтинговому голосованию Юлия Шик и Анна Митянина прошли во второй тур, с 33 и 28 голосами, соответственно. Победителя выявит тайное голосование.

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