Тирасполь, , 12:55 — REGNUM Приднестровье обратится в европейские и молдавские суды по каждому факту нарушения прав приднестровских предпринимателей, у которых молдавские банки стали отказываться принимать платежи. Об этом заявил по итогам заседания Совета безопасности ПМР президент республики Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

Красносельский также поручил профильным ведомствам подготовить обращения в адрес России. «Это крайне важно, учитывая, что на территории Приднестровья проживают 220 тысяч граждан России, права и интересы которых нарушаются», — подчеркнул глава государства.

Ограничительные меры со стороны Молдавии в банковской сфере затронули почти два десятка приднестровских предприятий. При этом действия Молдавии нарушают договоренности с Европейской комиссией в рамках соглашения о зоне свободной торговли (DCFTA) и противоречат Berlin Economics о взаимодействии между банковскими системами сторон.

В этой связи президент ПМР поручил проинформировать международное сообщество о нарушении Молдавией решений об участии Приднестровья в DCFTA.

С прошлой недели, отметим, банки Молдавии перестали принимать платежи приднестровских компаний с их счетов в приднестровских банках. Экономические агенты ПМР не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам. Такая ситуация зафиксирована впервые за 30 лет взаимодействия между банковскими системами Приднестровья и Молдавии.

Кишинев аргументирует свои действия «борьбой с отмыванием денег», однако в Тирасполе эти утверждения считают политическими.

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