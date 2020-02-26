Барнаул, , 12:55 — REGNUM Возможность обнуления президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, о которой рассказал бывший помощник главы государства Владислав Сурков, является всего лишь одним из рассматриваемых вариантов транзита власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

«То что происходит сегодня в России, вряд ли можно уложить в какую-то политическую и правовую логику. И авторитарный режим явно растерян поскольку финансовые группы вступили в непримиримое противостояние и Путин, который формировал этот режим, теперь уже сам стал заложником ситуации. Поэтому его окружение предлагает различные варианты «Транзита власти». Сурков предлагает один из вариантов — «Обнулить и начать новую жизнь, но со старым президентом.». Но это лишь временное решение, так как Путин не вечен. И рано или поздно власть должна меняться. Опасно только, чтобы не получился «Транзит власти», как это случилось в 85−91 году в СССР», — высказал своё мнение алтайский общественник.

Напомним, ранее экс-помощник главы государства Владислав Сурков, рассуждая о правовой логике в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову заявил, что уточнение полномочий президента РФ в Конституции потребует нового отсчёта президентских сроков и институт президенства станет другим.

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