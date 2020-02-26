Москва, , 12:55 — REGNUM В Москве 27 февраля состоятся президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в Российской Федерации с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», — уточнили в администрации российского лидера.

Также сообщается, что главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Кроме того, Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия Года Российской Федерации в Киргизии и Года Киргизии в РФ.

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