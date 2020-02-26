Пермь, , 13:00 — REGNUM Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин попросил у уполномоченного по правам человека в регионе Павла Микова не политизировать тему политических репрессий, об этом 26 февраля он заявил на заседании правительства региона.

Дмитрий Махонин Иван Шилов © ИА REGNUM

Миков попросил увеличить дотации жертвам политических репрессий, в частности улучшить им условия жилья.

Кроме того, уполномоченный по правам человека посетовал на то, что старейший из репрессированных едва ли доживет до признания государством своей ответственности за его беды.

«Самому старшему 99 лет, и доживет ли он до того, когда государство возьмет ответственность за то, что случилось с его семьей?» — подчеркнул Миков.

Однако Махонин жестко на это отреагировал, заявив, что в вопросе нужно разбираться по существу, а не политизировать его сверх меры.

«Мне это не нравится. Здесь не должно быть никакой политики, а должно быть объективное описание исторических событий», — подчеркнул глава Прикамья.

Напомним, Дмитрий Махонин известен тем, что в 2016 году баллотировался в Государственную думу от партии «Яблоко», однако старается не афишировать свои политические взгляды.

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