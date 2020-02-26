Киев, 26 февраля 2020, 12:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт своей встречи с бизнесменом и политиком Сергеем Тигипко, которого СМИ называют главным претендентом на пост премьер-министра страны.
Об этом он заявил в комментарии журналистам сегодня, 26 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
«И с господином Тигипко я также встречался. Это правда», — подчеркнул он.
Напомним, что со вчерашнего вечера центральные украинские СМИ сообщают о скорых переменах в правительстве Украины. По словам ряда источников, Зеленский точно намерен уволить Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины. Наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать главной правительства, является именно Тигипко.