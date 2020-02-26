Москва, , 12:53 — REGNUM У президента США Дональда Трампа два основных конкурента на предстоящих выборах — сенатор Берни Сандерс и бизнесмен Майкл Блумберг, и победа любого из них будет означать продолжение кризиса американской двухпартийной системы, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Блумберга я учитываю, исключительно исходя из тех гигантских и беспрецедентных денежных средств, которые тратятся на избирательную кампанию, — сказал Шаповалов. — Необходимо также обратить внимание на то, что эти выборы не являются честными и свободными в силу того, что один кандидат тратит больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые, и больше, чем все остальные кандидаты, вместе взятые за всё время существования США! У меня сложилось такое ощущение. При этом и Блумберг, и Сандерс работают на дальнейшую разбалансировку политической системы. И приход каждого из них будет означать пролонгацию политического кризиса той двухпартийной системы, которая существовала в Америке на протяжении последних 150 лет».

При этом политолог подчеркнул, что гипотетическая победа Сандерса приведёт к тому, что против него тут же начнётся война, причём не менее ожесточённая, чем война против Трампа и с теми же самыми обвинениями в том, что он российский агент. А победа Блумберга объединит против него и республиканцев, и значительную часть демократов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский миллиардер Майкл Блумберг заявил, что Россия якобы оказывает Сандерсу поддержку, чтобы он стал лёгким соперником для действующего президента Дональда Трампа на грядущих выборах. Другой претендент от демократов Пит Буттиджич заявил, что Россия якобы пытается создать хаос в Соединённых Штатах.