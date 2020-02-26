Москва, , 12:53 — REGNUM Москва не применяет на украинском направлении политики «принуждения к братским отношениям», заявил 26 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Он прокомментировал заявление бывшего советника президента России Владислава Суркова. «Нет, такой политики нет», — заявил Песков. Он также порекомендовал обращаться за разъяснением по такому вопросу лично к Суркову.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва проводит последовательную политику, которая направлена на выполнение Минских соглашений.

Напомним, 26 февраля портал «Актуальный комментарий» опубликовал интервью с бывшим советником президента России Владиславом Сурковым. Отвечая на один из вопросов Сурков заявил, что Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям».

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