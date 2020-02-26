Москва, 26 февраля 2020, 12:53 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Египта Абдельфаттаху Сиси, где выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента АРЕ Хосни Мубарака, сообщается на сайте Кремля.
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В телеграмме Путин просит передать глубокие соболезнования слова искреннего сочувствия родным и близким экс-президента Египта.
«В России всегда будут помнить весомый вклад Хосни Мубарака в развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами», — отметил президент.
Как сообщало ИА REGNUM, в Каире, 25 февраляв возрасте 91 года ушел из жизни бывший президент Египта Хосни Мубарак.
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