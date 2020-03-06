Скопье, , 08:06 — REGNUM 5 марта в Скопье состоялась встреча заместителя премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Буяра Османи с министром-советником и генеральным директором по Балканам в министерстве иностранных дел Италии Андреа Касконе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой встречи стала перспектива вступления Северной Македонии в ЕС, а также ситуация в регионе.

«Сегодня, после глубокого отчаяния, вызванного октябрьским саммитом, была полностью реализована инициатива премьер-министра Конте (Джузеппе Конте) о скором возвращении процесса расширения на повестку обсуждения в ЕС. У нас имеется почти полностью завершенный проект новой методологии переговоров и отчет Европейской комиссии, который создает возможности для того, чтобы ошибка прошлого года была исправлена на ближайшем саммите Европейского совета», — заявил Османи.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: Северная Македония вступит в НАТО в течение нескольких недель