Москва, , 12:45 — REGNUM Специальный посланник генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе передал российской стороне проект соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Об этом сегодня, 26 февраля, на круглом столе Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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«Сейчас крайне важно, чтобы глава ПНС Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Хафтар поддержали базовые принципы урегулирования в военной и политической сферах, о которых удалось договориться на Берлинской конференции», — подчеркнул дипломат, слова которого приводит ТАСС.

При этом он отметил, что Москва пока не наблюдает у сторон конфликта желания и готовности выполнять принятые в Берлине решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Женеве завершился второй раунд переговоров по Ливии. Обе стороны конфликта — представители Ливийской национальной армии и Правительства национального единства — согласились представить проект соглашения своим руководителям для провидения дальнейших консультаций в следующем месяце.

Добавим, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявлял о существующей надежде на скорое заключение соглашения по прекращении конфликта в Ливии.