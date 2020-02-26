Сеул, , 12:51 — REGNUM Двадцать семь стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцам и иностранцам, побывавших на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, шестнадцать стран и регионов, среди которых Науру, Микронезия, Самоа, Соломоновы острова, Кирибати, Тувалу, Гонконг, Бахрейн, Иордания, Ирак, Израиль и Кувейт, ввели полный запрет на посещение, еще одиннадцать стран усилили карантинный контроль.

Известно, что власти Вьетнама запретили въезд южнокорейцам и иностранцам из Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, а также тем, кто побывал в данных регионах в течение последних двух недель.

Власти Сингапура также запретили въезд и транзит лицам, побывавшим в Тэгу и уезде Чхондо в течение последних 14 дней, власти Тайваня ввели режим обязательного двухнедельного карантина, власти Макао — усилили процедуру досмотра лиц, которые посещали Южную Корею в течение последних двух недель, до шести-восьми часов.

Отмечается, что такие стран, как Таиланд, Казахстан, Туркмения, Оман, Уганда и Катар, также ужесточили карантинный досмотр.