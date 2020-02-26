Киев, , 12:43 — REGNUM «Возвращение Крыма в состав Украины — это бесспорная часть нашей национальной идеи», — заявил президент страны Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, выступая на форуме в Киеве.

Зеленский заявил, что это аксиома, не требующая доказательств, простая и очевидная вещь» — «неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина».

«Наше общество может спорить о многих вопросах, но это не вызывает никаких ссор или сомнений, здесь украинцы на 100% едины», — подчеркнул президент.

Он добавил, что «возвращение Крыма» — это очень сложная задача, которая не может решиться, к сожалению, завтра.

«Но есть вещи, которые мы можем и должны делать уже сегодня», — резюмировал президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее т.н. «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявлял, что официальный Киев не рассматривает вариант применения вооруженных сил для «освобождения Крыма».

В свою очередь, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в одном из интервью заявил, что «вернуть Крым» Украина может только при полной и солидарной поддержке западных партнеров.