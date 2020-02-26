Москва, 26 февраля 2020, 12:39 — REGNUM Выполнение Минских соглашений является абсолютной константой политики Москвы по отношению к Киеву. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Он отреагировал на заявление бывшего советника президента России Владислава Суркова об изменении политики в отношении Украины. Песков подчеркнул, что линия Кремля остается неизменной.
Отметим, 26 февраля Владислав Сурков заявил, что ушел с должности помощника главы государства по собственному желанию. Поводом стало «изменение контекста» по украинскому направлению, объяснил Сурков.
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