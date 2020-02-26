Киев, , 12:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма является сложной задачей для Киева, которая не может быть выполнено «завтра».

"Мы сделаем всё, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — сказал Зеленский на форуме Age of Crimea.

Он добавил, что «неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России весной 2014 года после проведения референдума, по результатам которого подавляющее число жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и воссоединение с РФ. В Москве не единожды заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.